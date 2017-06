P. KRAJŇÁK: V duálnom vzdelávaní je zapojených asi 1600 žiakov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. júna (TASR) - V systéme duálneho vzdelávania v SR je zapojených asi 1600 študentov. Uviedol to dnes pre TASR v rámci konferencie Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) pod názvom "Vzdelávanie v digitálnom svete. Ako zmení Priemysel 4.0 vzdelávanie?" štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Peter Krajňák.priblížil. Národný projekt duálneho vzdelávania sa podľa neho začal v roku 2016 a potrvá do roku 2020. Systém duálneho vzdelávania je podľa jeho slov naviazaný na množstvo závodov, ktoré sú v regiónoch.Prvý pokus s bakalársky orientovaným programom na vysokých školách by mal podľa jeho slov začať od septembra 2017, a to v spolupráci s automobilkou Volkswagen.poznamenal.Podľa Krajňáka takýto typ štúdia však vyžaduje iný prístup aj od Akreditačnej komisie SR, ktorá musí dbať na potreby ekonomiky a trhu v SR.upozornil.Podľa štátneho tajomníka MŠVVŠ SR treba do povedomia ľudí dostať pri voľbe školy uplatniteľnosť absolventa v zamestnaní, nielen mať snahu dostať vysokoškolský titul.zdôraznil.Tempo duálneho vzdelávania na Slovensku by podľa Krajňáka mohlo byť rýchlejšie. "dodal štátny tajomník MŠVVŠ SR.