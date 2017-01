P. Kresák chce zaviesť možnosť znižovania kvóra aj pri eurovoľbách

Na archívnej snímke poslanec Peter Kresák. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 17. januára (TASR) - Pravidlá volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku neriešia možnosť, keď sa ani jednej z kandidujúcich strán nepodarí prekročiť päťpercentné kvórum. Situáciu chce vyriešiť koaličný poslanec Peter Kresák (Most-Híd) upravením tzv. uzatváracej klauzuly podobne, ako je to pri voľbách do NR SR.Cez pozmeňujúci návrh dnes na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR Kresák presadil, že ak žiadna zo strán či koalícií nezíska potrebné kvórum, hranica sa zníži na štyri percentá, v prípade potreby na tri a nižšie, a to dovtedy, kým kvórum neprekročia aspoň dve strany alebo dve koalície, resp. strana a koalícia. Jeho návrh výbor schválil jednohlasne, posledné slovo bude mať plénum.Kresák tvrdí, že súčasná neodôvodnená a nesystematická medzera v pravidlách by mohla spôsobiť, že Slovensko nebude mať v EP žiadneho zástupcu.vysvetlil Kresák.Prvé voľby do EP sa na Slovensku uskutočnili v roku 2004, päťpercentné kvórum v nich prekročilo päť strán. V roku 2009 to bolo šesť strán a v roku 2014 ich bolo osem.