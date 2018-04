P. Kresák:ÚSSR rozhodol pri zmrazení platov o neplatných ustanoveniach

Koaličný poslanec Národnej rady SR Peter Kresák (Most-Híd). Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ústavný súd SR rozhodol v prípade platov ústavných činiteľov o už neplatných ustanoveniach. Napadnuté časti zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov boli totiž upravené a zmeny sú účinné od januára tohto roka. Upozornil na to koaličný poslanec Národnej rady SR Peter Kresák (Most-Híd).Ústavný súd v uplynulých dňoch rozhodol, že zmrazenie platov niektorých ústavných činiteľov pre rok 2017 nebolo v súlade s Ústavou SR. Platy parlament v minulosti zmrazil na úrovni roka 2011 u časti ústavných činiteľov. Podnet podal generálny prokurátor Jaromír Čižnár.uviedol Kresák.Text novelizovaných ustanovení, okrem tých o zvýšení platov poslancov o symbolické euro, je podľa jeho slov však identický s tými, ktoré ústavný súd označil za protiústavné. Preto podľa poslanca možno očakávať, že parlament dá ustanovenia zákona do súladu s názorom ústavného súdu.doplnil Kresák.V rozpore s ústavou sú podľa ÚS ustanovenia, ktoré sa týkajú predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), verejného ochrancu práv a komisárov pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím. Taktiež ide o štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo a vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy a člena rady, ktorých plat sa odvíja od platu poslanca NR. Právna norma zmrazila platy aj u prezidenta, poslancov NR a členov vlády.Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák berie rozhodnutie ústavného súdu na vedomie. Poslanec Smeru-SD Miroslav Číž rozhodnutiu nerozumie, ešte nevidel odôvodnenie. Šéf klubu Smeru-SD a podpredseda parlamentu Martin Glváč sa zamýšľa, čo s rokmi 2011, 2012, 2013 až 2016, keď boli platy tiež zmrazené a už bolo po hospodárskej kríze.pýta sa. Ústavný súd podľa jeho slov v tomto prípade ani nemohol rozhodnúť inak, pretože by rozhodol nad rámec podania generálnej prokuratúry.poznamenal.Zmrazovanie platov poslancov a ďalších ústavných činiteľov presadzoval Smer-SD dlhodobo. Pokúsil sa o to aj vlani v decembri, opäť cez skrátené legislatívne konanie. Tentokrát za to však koaliční poslanci nezahlasovali, dohodli sa na symbolickom zvýšení platov o jedno euro a príprave systematickej zmeny odmeňovania ústavných činiteľov. Koalícia zatiaľ zmeny nepredstavila. Zákon, cez ktoré majú prísť, je v druhom čítaní a v návrhu programu májovej schôdze.