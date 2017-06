P. LIPA: Elling je absolútna jednotka, najlepší svetový jazzový vokál

Spevák Peter Lipa. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Koncertom na Bratislavskom hrade s Kurtom Ellingom, Ivou Bittovou a Petrom Lipom v sprievode Slovenskej filharmónie pod dirigentskou taktovkou Oskara Rózsu sa 14. júna začne jarná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu. Umelci spoločne zaspievajú pieseň Boba Marleyho Redemption song. Organizátor festivalu Martin Valihora pripravil pre hudobných nadšencov a študentov tiež workshopy zahraničných umelcov.avizuje Martin Valihora s tým, že hudobníci ako Oskar Rózsa, Matúš Jakabčic či Augustin Bernard aranžujú skladby, ktoré bude možné vidieť a počuť len na jeho festivale.Špeciálna skladba zaznie napríklad na koncerte nositeľa Grammy Kurta Ellinga s Ivou Bittovou a Petrom Lipom, ktorí si na jednom pódiu zaspievajú Redemption song Boba Marleyho.prízvukuje Valihora.Otca slovenského jazzu Petra Lipu uvidia návštevníci festivalu v inej polohe ako na doterajších jazzových podujatiach.komentoval Peter Lipa účasť na festivale.Súčasťou ONE DAY JAZZ Festivalu sú aj dva workshopy na bratislavskom konzervatóriu, na ktorých sa slovenskí hudobníci a študenti stretnú so svetovými jazzovými špičkami.uzavrel Valihora.Workshopy sú pre fanúšikov pripravené v budove Konzervatória v Bratislave na Tolstého 11 (15. júna Kurt Rosenwinkel jazz workshop & masterclass a 16. júna Eric Harland jazz workshop & masterlacss). Viac informácii o festivale a programe nájdu záujemcovia na www.onedayjazz.sk. Lístky sú dostupné v sieti Ticketportal.