P. Marček dostal pokutu za to, že nevysvetlil peniaze pre kollárovcov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Marček nepreukázal parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že peniaze, ktoré dal hnutiu Sme rodina, boli pôžičkou alebo darom. Výbor mu za to dnes uložil pokutu vo výške troch platov.Marček mal v roku 2015 požičať hnutiu trikrát, v jednom prípade išlo o sumu, ktorá presahuje 35-násobok minimálnej mzdy. Tú mal uviesť v majetkovom priznaní. Keďže to neurobil, riešil ho výbor. Marček tvrdí, že to bol dar, a nie pôžička.Podľa poslancov vo výbore však v roku 2015 hnutie Sme rodina túto pôžičku vo výročnej správe uvádzalo. Žiadali preto Marčeka o doklady, ktoré by preukázali, či išlo o pôžičku, alebo o dar.uviedol Ondrej Dostál z klubu SaS. Predseda výboru Martin Poliačik (SaS) nemieni už Marčekovi vychádzať v ústrety.poznamenal Poliačik.