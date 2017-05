P. MIHÓK: Čína patrí medzi kľúčových obchodných partnerov

Na snímke predseda SOPK Peter Mihók. Foto: FOTO TASR/Michal Svítok Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Bratislava 19. mája (TASR) - Čínska ľudová republika patrí medzi kľúčových obchodných partnerov Slovenskej republiky na ázijskom kontinente a čo je veľmi dôležité, táto relácia má stále rastúci potenciál. Myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory a prvý čestný predseda Komory pre medzinárodný obchod Hodvábnej cesty Peter Mihók.Ako povedal pre TASR, Čína sa výrazne zmenila a z hlavnej destinácie pre investorov z vyspelých krajín, ktorí masívne investovali v Číne, sa stala krajina, ktorá je dnes nielen veľkým vývozcom tovarov, ale aj vývozcom kapitálu. Patrí medzi kľúčových hráčov na kontinentoch i medzi lídrov globálnej ekonomiky.povedal Mihók.zdôraznil.Táto komora má v súčasnosti podpísaných vyše 30 dohôd obdobných ako má so Slovenskom. To vytvára, podľa predsedu SOPK, omnoho širší priestor ako má čínska ekonomika, keďže sú to krajiny, ktoré prechádzajú naprieč Áziou až do Európy.Čína má záujem o SR. Určite by, ako zdôraznil Mihók, mohla viac vyvážať do Číny.povedal.Podľa Mihóka ostáva absolútne nevyužitým potenciálom cestovný ruch. Čína v súčasnosti predstavuje jeden z najväčších boomov z hľadiska pasívneho cestovného ruchu. Niekoľko sto miliónov Číňanov cestuje ročne do zahraničia, mnohí z nich do Európy.dodal Mihók.