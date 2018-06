P. Mihók: ČR pomáhajú s nedostatkom pracovnej sily Slováci

Na snímke Peter Mihók. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 5. júna (TASR) – Slovenská aj česká ekonomika v súčasnosti zápasia s nedostatkom pracovnej sily. Výhodou Českej republiky voči Slovensku pritom je, že do nej chodí pracovať mnoho Slovákov, čo neplatí opačne. Počas Česko-Slovenského ekonomického a podnikateľského fóra, ktoré sa v pondelok (4.6.) uskutočnilo v Žiline pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, to povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók.podotkol Mihók.Podľa námestníka ministra priemyslu a obchodu Českej republiky (ČR) Ondřeja Malého by sa dalo povedať, že v českom hospodárstve je zo Slovenska najväčší záujem o Slovákov.uviedol Malý.Viceprezident Hospodárskej komory ČR Michal Štefl doplnil, že každý český podnikateľ sa radšej spojí so slovenskými podnikateľmi, ako s podnikateľmi z iných štátov.zdôraznil Štefl.Vytvorenie Československa alebo samostatnej Slovenskej a Českej republiky dopadlo podľa neho ekonomicky veľmi dobre.dodal Štefl s tým, že celý rad podnikov v ČR vlastnia Slováci a na Slovensku naopak vlastnia celý rad podnikov Česi.Česko-Slovenské ekonomické a podnikateľské fórum zorganizovala SOPK a Hospodárska komora ČR. Časť tvorilo ekonomické fórum, venované vystúpeniam hostí, následne sa stretli zástupcovia slovenských a českých firiem v rámci B2B rokovaní.