P. Mihók: Obchodná spolupráca medzi SR a Čínou má dobrú dynamiku

Na archívnej snímke predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 17. apríla (TASR) - Obchodná spolupráca medzi SR a Čínou má dobrú dynamiku. Uviedol to v utorok v Bratislave predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók na Slovensko-čínskom obchodnom fóre spojenom s obchodnými rokovaniami slovenských a čínskych podnikateľov. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda organizácie Council for Promoting South-South Cooperation (CPSSC) Lu Xinhua, ktorý je zároveň vedúcim čínskej delegácie na Slovensku.priblížil Mihók.Treťou charakteristikou vzájomných vzťahov podľa Mihóka je, že zatiaľ necítiť nejaký veľký investičný tlak čínskych investorov na Slovensku.podotkol.Podľa šéfa SOPK by sa SR mala zúčastniť avizovaného importného veľtrhu v novembri 2018 v Šanghaji, na ktorom by Slovensko malo prezentovať svoje exportné záujmy a exportné možnosti. Súčasný obchod do Číny zo Slovenska podľa neho realizujú najmä zahraničné investície prítomné v SR.povedal.Priestor na čínskom trhu by mohli podľa neho mať aj slovenské sklárske výrobky, pričom čínsky trh by mohol byť impulzom pre znovuzrodenie sklárstva na Slovensku.podčiarkol. Príležitosť by podľa neho mohli mať aj technológie meliorácií a rozvodov vody v poľnohospodárstve.Nízky počet čínskych investorov je podľa Mihóka zapríčinený možno tým, že Slovensko vnímajú Číňania ako malý trh.zdôraznil.Problémom rozvoja cestovného ruchu medzi SR a Čínou je podľa jeho slov neexistencia tzv. vízových centier SR v Číne.dodal šéf SOPK.