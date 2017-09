P. MIHÓK: Slovenská republika je v jadre EÚ

Na archívnej snímke predseda SOPK Peter Mihók. Foto: FOTO TASR/Michal Svítok Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Účasť Slovenska v tzv. jadre EÚ sa stala jednou z top tém slovenskej politiky za posledné mesiace. Bolo by však dobré, keby sa vyjasnili niektoré základné pojmy. Myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.Ako uviedol v rozhovore pre TASR, filozofia jadra vychádza z akejsi dvoj- alebo trojrýchlostnej Európskej únie.povedal Mihók.Podľa neho, ak sa urobia rôzne úrovne integrácie, tak sa vlastne priznáva neúspech pôvodnej myšlienky.tvrdí predseda SOPK.To isté, ako podčiarkol, však platí aj o samotných politikách. Podľa neho sa nachádzame v situácii, kedy neoficiálne priznávame, že integrácia nefunguje podľa pôvodného plánu, a preto musíme vytvárať nejakú novú štruktúru v rámci integrácie.zaujíma sa Mihók.Ako ďalej povedal, EÚ sa dostáva do veľmi pofidérnej situácie. Je jadro iba politickým riešením problémov súčasnej EÚ, alebo jadro má byť riešením lepšej efektívnosti, alebo lepšieho pôsobenia integrácie ako takej?uzavrel Mihók.