P.MIHÓK: SOPK pripomienkovala legislatívne návrhy, no nie vždy úspešne

Peter Mihók zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Dvanásť obchodných misií do zahraničia za účasti 70 zástupcov slovenských firiem, účasť na zahraničných výstavách a veľtrhoch, stretnutia so zahraničnými misiami na Slovensku - to je iba krátky výpočet aktivít Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v 1. polroku tohto roka. O činnosti komory ako aj stave podnikateľského prostredia na Slovensku informoval dnes v Bratislave jej predseda Peter Mihók.povedal Mihók.Prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných poradenských a konzultačných službách boli obchodné záväzkové vzťahy, zmluvy o založení obchodných spoločností, odvodové povinnosti, pracovné právo a zákonník práce, elektronické dátové schránky, právne podmienky pri projektoch s účasťou komory, spôsoby vymáhateľnosti práva a metodická podpora regionálnym komorám v danej oblasti.V priebehu 1. polroka 2017 SOPK zabezpečovala pripomienky a odborné stanoviská k predkladaným návrhom právnych noriem a opatreniam v oblasti podnikateľského sektora. Za sledované obdobie boli vypracované stanoviská a pripomienky hlavne z oblasti energetiky, bankovníctva, súdnictva, vymáhateľnosti práva, obrany, znižovania administratívnej náročnosti a záťaže podnikania, potravinárstva a poľnohospodárstva. Tieto však neboli vždy akceptované, čo sa tiež odzrkadlilo na podnikateľskom prostredí.Pracoviská SOPK overili za sledované obdobie 18.403 obchodných dokladov, z toho 15.143 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze.