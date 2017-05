P. ONDEK: Od septembra by sa mali zvýšiť platy pedagógom v MŠ či ZUŠ

Na snímke predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) – Od začiatku septembra tohto roka by sa mali zvýšiť platy o šesť percent aj pedagogickým zamestnancom v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách (ZUŠ). Pre TASR to uviedol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek. Odvolal sa pritom na výsledok dnešného rokovania školských odborárov s ministrom školstva Petrom Plavčanom (nominant SNS).priblížil Ondek. Rozhodujúce bude podľa neho, aby sa tieto veci dorokovali a preniesli do dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2017 a do nariadenia vlády.V polovici tohto mesiaca pritom Ondek upozornil, že pedagogickí zamestnanci v škôlkach, centrách voľného času či v ZUŠ ešte nemajú isté zvyšovanie platov od septembra tak, ako to bude u ich kolegov v základných či stredných školách.Šéf rezortu školstva chce v najbližšom období dokončiť rokovanie so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).podotkol Plavčan. Začiatkom druhej polovice júna chce predložiť návrh nariadenia vlády, na základe ktorého sa budú zvyšovať platy učiteľov od 1. septembra tohto roka o šesť percent.Školskí odborári s ministrom hovorili aj o memorande, ktoré zahŕňa navýšenie platov učiteľov od januára 2018, 2019 a 2020 o šesť percent. Minister priblížil, že v tomto prípade riešili dĺžku, po ktorú memorandum bude účinné, a otázku sociálneho zmieru medzi aktérmi, ktorí budú podpisovať tento dokument.podotkol Plavčan.Školskí odborári sa so ZMOS-om pritom minulý týždeň nedohodli na otázke valorizácie platov učiteľov od septembra tohto roku. Mestá a obce majú na starosti originálne kompetencie a do ich zodpovednosti patria materské školy, základné umelecké školy, školské kluby či jedálnepovedal predseda ZMOS-u Michal Sýkora.Podľa neho hľadať finančné prostriedky pre školských zamestnancov uprostred roka je veľmi zložité.uviedol.