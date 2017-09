P. PelIegrini: Je po kríze a vládna koalícia bude štandardne fungovať

Na snímke vpravo podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Monika Himpánová Foto: TASR/Monika Himpánová

Bratislava 10. septembra (TASR) – Je po kríze a vládna koalícia bude štandardne fungovať a plniť si svoje programové vyhlásenie. Práve na to je, pretože keď sa zaoberá sama sebou, neprináša nič pre krajinu ani pre občanov. Tvrdí to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini.vyhlásil Pellegrini v dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Krízu však skôr označil za komunikačnú ako koaličnú. Podľa neho je totiž normálne, ak po viac ako roku spoločného fungovania si niektorí z koaličných partnerov potrebujú vyjasniť niektoré veci. Medzi nimi môže byť aj štýl doterajšej komunikácie, ktorý nemusel každému vyhovovať a niektoré strany vyžadujú skôr pravidelnejšie a intenzívnejšie rokovania. Práva to by sa podľa neho malo v najbližšom období nanovo zadefinovať.doplnil Pellegrini.Súhlasí s ním aj podpredseda SNS Štefan Zelník. Aj keď síce podľa neho hrozil pád vlády, išlo skôr o krízu v komunikácii. Vláda však podľa neho stále zasadala a prijímala rozhodnutia, zasadali výbory, parlament takisto rokoval, zákony prechádzali. "Potrebovali sme povedať, že sme tu aj my ako koaličná strana a chceme sa aktívne zúčastňovať na riadení tohto štátu. Nie sme v žiadnom subordinačnom postavení a chceme do toho hovoriť. Dohodli sa mechanizmy, ako sa bude fungovať, podpíše sa dodatok ku koaličnej zmluve," skonštatoval Zelník s tým, že nie je neprekonateľný problém, prečo by súčasná koalícia nemohla naďalej fungovať.Opačného názoru je podpredseda opozičnej strany SaS Ľubomír Galko. Je presvedčený, že koalícia uplynulými štyrmi týždňami dostala krajinu do chaosu.uviedol Galko. Kríza sa podľa neho neskončila a ani sa neskončí, lebo dôvera medzi koaličnými partnermi sa už nemôže obnoviť. Zároveň verí v predčasné parlamentné voľby.Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) prirovnala celú situáciu k mexickej telenovele.myslí si Remišová. Je zároveň pre ňu nonsens, aby bolo ministerstvo školstva mesiac bez nového ministra a školský rok otvárala ministerka pôdohospodárstva. Na margo toho Zelník argumentoval, že najprv bolo potrebné usporiadať vzťahy a upraviť dodatok ku koaličnej zmluve, nový minister by mal byť ohlásený v pondelok (11.9.) alebo utorok (12.9.).dodal Zelník.