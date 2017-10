P. PELLEGRINI: Bratislava sa musí rozvíjať skokovo, inak bude zaspatá

Na snímke sprava predseda predstavenstva J&T Real Estate Peter Korbačka, generálny riaditeľ HB Reavis Slovakia Adrián Rác, primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini a šéfredaktorka Hospodárskych novín Marcela Šimková. Foto: FOTO TASR - Marko Erd Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Bratislava 26. októbra (TASR) – Bratislava sa musí rozvíjať skokovo, v opačnom prípade bude stále len zaspatá princezná na Dunaji. Na štvrtkovom HNClube, ktorý v Bratislave organizovali Hospodárske noviny, to vyhlásil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). V hlavnom meste je podľa neho potrebné realizovať významné investície, ktoré Bratislavu pretvoria na modernú metropolu, kde sa bude ľuďom chcieť žiť a pracovať.Pellegrini tak reagoval na margo žiadostí dvoch developerov - HB Reavis a J&T Real Estate - o udelenie štatútu významnej investície pre ich projekty v Bratislave. Rozhodnutie k nim by mala podľa jeho slov dať vláda do polovice decembra tohto roka. "povedal podpredseda vlády. Ako podotkol, vládu bude zaujímať stanovisko hlavného mesta.Rozvoj Bratislavy je podľa Pellegriniho potrebný, ak chce Bratislava súperiť s Viedňou i Budapešťou a Slovenská republika sa uchádzať o príchod ďalších významných inštitúcií.skonštatoval Pellegrini.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal však ani teraz jasne neuviedol, či s udelením štatútu pre projekty súhlasí, alebo nie. Ako tvrdí, je to vláda, ktorá si zobrala kompetenciu o tom rozhodovať. Nesrovnal argumentuje, že nie je proti žiadnym investíciám, ale nemôže povedať áno na základe žiadostí, ktoré majú pár strán.uviedol.HB Reavis, ktorý stojí za projektom Stanica Nivy, sa v marci rozhodol požiadať štát o udelenie štatútu významnej investície pre skupinu jeho projektov v Bratislave, zóne Nivy a v Petržalke. Je v nich zahrnutá aj nová autobusová stanica či lanovka cez Dunaj. Štatút môže podľa developera priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. Celkovo sa investícia blíži k jednej miliarde eur.Začiatkom augusta požiadala o udelenie štatútu významnej investície aj spoločnosť J&T Real Estate. Ten by mal zjednodušiť a urýchliť procesy súvisiace s rozvojom nového centra hlavného mesta na oboch stranách Dunaja. V rámci konceptu Spojená Bratislava chce developer preinvestovať približne 1,2 miliardy eur, jeho súčasťou je aj nový peší most cez Dunaj a električkové trate.