P. PELLEGRINI: Čerpanie a kontrahovanie eurofondov výrazne akceleruje

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) – Za posledných 16 mesiacov na Slovensku výrazne akceleruje kontrahovanie a čerpanie eurofondov. Informoval o tom komunikačný odbor Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD).Kontrahovanie projektov stúplo o 137 % z 2,079 miliardy eur na 4,932 miliardy eur a čerpanie finančných prostriedkov až o 594 %. Kým k 1. júnu 2016 bolo vyčerpaných len 205,15 milióna eur k 20. októbru tohto roka je to už 1,425 miliardy eur.Za posledný rok nastal rapídny nárast aj vo vyhlasovaní výziev. Kým 1. júna boli vyhlásené výzvy v objeme 7,984 miliardy eur, k 20. októbru tohto roka to bolo už 11,46 miliardy eur, čo predstavuje takmer 75 % alokovaných prostriedkov na programové obdobie 2014 až 2020. Taktiež sa nám podarilo dosiahnuť potvrdenie Európskej komisie (EK) o splnení všetkých 34 tzv. ex-ante kondicionalít, teda podmienok, ktoré sa Slovenská republika zaviazala splniť v rámci Partnerskej dohody a ktoré podmieňujú čerpanie fondov.Na základe údajov o čerpaní k 20. októbru 2017 musí Slovenská republika do 31. decembra 2017 v rámci svojich záväzkov dočerpať ešte 185,59 miliónov eur z piatich operačných programov (OP), a to z OP Výskum a inovácie 64,32 milióna eur, OP Efektívna verejná správa 9,85 milióna eur, OP Ľudské zdroje 40,32 milióna eur, Integrovaný regionálny OP 43,73 milióna eur, OP Kvalita životného prostredia 27,36 milióna eur.Dva operačné programy – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Technická pomoc už splnili minimálne hranice čerpania.uviedol Pellegrini.Čerpanie sleduje aj EK. Podľa jej metodiky je Slovensko k 30. júnu 2017 v rámci krajín V4 v čerpaní eurofondov na druhom mieste hneď za Poľskom. Slováci z aktuálneho programového obdobia vyčerpali 12,01 % alokovanej sumy, Poliaci o pol percenta viac. Česi zatiaľ vyčerpali 10,72 % a Maďari len necelých 10 %.