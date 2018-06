P. Pellegrini: Čerpanie eurofondov je aktuálne na úrovni 13,6 %

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie po skončení stretnutia na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho v súvislosti s prioritami na najbližšie obdobie. V Bratislave 26. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Aktuálne čerpanie eurofondov stúplo, je na úrovni 13,6 % a podľa odhadov do konca roka by sa mohlo reálne zvýšiť na jednu pätinu celej alokácie, to znamená 20 %. Povedal to v utorok po rokovaní na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s vicepremiérom Richardom Rašim (Smer-SD).Vicepremiér k tomu dodal, že 85 % všetkých eurofondov na toto obdobie je vo výzvach a viac ako 40 % je zakontrahovaných.konštatoval Raši. Úrad pripravuje stratégiu čerpania eurofondov na roky 2021 až 2027.Obaja konštatovali, že 36 z 38 opatrení z Akčného plánu na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti čerpania sú zrealizované a posledné dve sa majú uskutočniť počas roka 2018.