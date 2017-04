P. PELLEGRINI: Elektronické schránky konečne dostanú ľudského ducha

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. apríla (TASR) – Elektronické schránky dostanú konečne ľudského ducha a budú užívateľsky prívetivejšie. Uviedol to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) po dnešnom rokovaní so šéfom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) v Bratislave.Pellegrini pripomenul, že sa blíži 1. júl 2017, keď bude používanie elektronických schránok na komunikáciu so štátom zo zákona povinné pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri.NASES prevádzkuje systém e-schránok a s cieľom zlepšiť a zjednodušiť ich používanie uskutočnila nedávno webový prieskum. Zapojilo sa doň takmer 400 respondentov.Vicepremiér je presvedčený, že každý štátny orgán zavádzajúci elektronické služby by si mal najskôr zistiť predstavy používateľov a vopred ich otestovať.konštatoval.Okrem zmien dizajnu e-schránok, ktoré by sa mali stať pochopiteľnejšie a intuitívnejšie ovládateľné, dôjde aj k doplneniu funkcionalít. Pribudne možnosť preposielania správ z elektronickej schránky na e-mail. Doručenky by mali byť čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie. Pribudne tiež priamy odkaz na elektronické služby či nastavenie notifikácií na jednom mieste.poznamenal Pellegrini s tým, že ide o dlhodobý proces.avizoval generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.