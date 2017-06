P. PELLEGRINI: Eurofondy nesmú byť brané ako rukojemník

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Monika Himpánová Foto: TASR/Monika Himpánová

Bratislava 27. júna (TASR) – Každý občan Európskej únie, bez ohľadu na to, či žije na východe Slovenska alebo predmestí Berlína, má rovnaké právo na kvalitnú infraštruktúru či kvalitný život. Vyhlásil to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) na pôde Európskej komisie v Bruseli, kde prebieha siedme Kohézne fórum.uviedol Pellegrini vo svojom vystúpení.Každý občan EÚ, bez ohľadu na to, či žije na východe Slovenska alebo predmestí Berlína, má podľa neho rovnaké právo na kvalitnú infraštruktúru či kvalitný život.Túto politiku označil za rozvojový faktor a motor ekonomického rastu, ktorý pomáha vyrovnávať regionálne rozdiely. Slovensko je pritom na polceste tohto procesu. „Druhá polovica cesty bude náročná. Potrebujeme sa sústrediť na transformáciu reagujúcu na globalizáciu a technologické zmeny,“ konštatoval vicepremiér.Aj po roku 2020 by eurofondová politika mala pokračovať v plnení svojej základnej úlohy a investovať do potrebnej kvalifikácie pracovnej sily v regiónoch, aby sa Európska únia mohla ďalej rozvíjať, uzavrel.Počas pracovného pobytu v Bruseli sa podpredseda vlády stretol aj s ministrom pre teritoriálnu kohéziu a Mezzogiorno Talianskej republiky Claudiom De Vincentim, s ktorým sa zhodli, že kohézna politika nie je záchranná politika, ale má riešiť potreby regiónov.Kohézna eurofondová politika je investičná politika podporujúca rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť rôznorodých regiónov Európskej únie. Do roku 2015 bolo na Slovensku vďaka európskym zdrojom vytvorených viac ako 120.000 nových pracovných miest. Celkovo prispeli k viac ako 2 % celkovej zamestnanosti.Závery Kohézneho fóra budú premietnuté do Siedmej správy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorú vydá Európska komisia na jeseň tohto roka.