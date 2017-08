P. PELLEGRINI: Hlasovanie SNS s opozíciou môže mať fatálne následky

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. augusta (TASR) – Koalícia by zrejme skončila, ak by Slovenská národná strana zdvihla v parlamente ruky za opozičný návrh na odvolanie ministra práce Jána Richtera (Smer-SD). Naznačili dnes podpredsedovia strany Smer-SD Marek Maďarič a Peter Pellegrini.uviedol pri príchode na dnešné zasadnutie vlády Maďarič. Ten však zdôraznil, že ide stále o dohady a verejne nikto nepotvrdil pripravenosť národniarov podporiť v parlamente odvolanie Richtera.Na piatkovej (25.8.) Koaličnej rade mal podľa viacerých médií premiér Robert Fico (Smer-SD) odmietnuť požiadavku predsedu SNS Andreja Danka na odvolanie Richtera, na čo Danko reagoval tým, že SNS bude v parlamente hlasovať s opozíciou za jeho odvolanie. Podobne aj Pellegrini pripomenul, že to nebolo oficiálne potvrdené.povedal podpredseda vlády.Podľa toho by však mohol mať takýto krok národniarov vážne dosahy.pripomenul.zdôraznil Pellegrini.Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) označila informácie o tom, že niektorí poslanci SNS majú výhrady voči ministrovi Richterovi pre kauzu Čistý deň a nevylučujú hlasovanie s opozíciou pri jeho odvolávaní za "dohady".Matečná tiež nechcela hodnotiť pôsobenie Richtera na čele rezortu práce.odôvodnila.Lídri koalície sa na ostatnej Koaličnej rade dohodli na príprave dodatku ku koaličnej zmluve. Podľa Maďariča ho bude za Smer-SD vyjednávať vedúci Úradu vlády SR Igor Federič.odvetil Maďarič na otázku, či sa koaličná kríza už skončila.uviedol k tomu Pellegrini.