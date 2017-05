P.PELLEGRINI: Inovácie sú pre budúcnosť Slovenska nevyhnutné a kľúčové

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini . Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Medzinárodný summit zameraný na inovácie a technologické zmeny v ekonomike sa začal dnes v Bratislave. Druhý ročník podujatia pod názvom TechSummit & Gadget Expo prezentuje, ako sa inovácie v rôznych oblastiach ekonomiky stávajú významným faktorom pre hospodársky rast krajiny.Organizátori očakávajú počas dvojdňového podujatia vystúpenie takmer 120 rečníkov z 10 krajín sveta. Účastníci summitu majú možnosť spoznať špičkových slovenských inovátorov a inšpiratívne svetové trendy. Dôležitým momentom podujatia je tiež spájanie zástupcov súkromnej sféry a predstaviteľov verejnej správy s lokálnymi i zahraničnými lídrami a expertmi aj s využitím B2B matching.povedal v príhovore podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).Ako ďalej uviedol, digitálna ekonomika sa v súčasnosti považuje za nový hospodársky sektor a dáta ako nový zdroj hospodárskeho rastu. Je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pochopiť, čo znamenáa inovačná politika a čo prináša pre život ľudí, pre spoločnosť, pre krajinu. Inovačná politika štátu by mala smerovať na tie oblasti, v ktorých Slovensko dosahuje excelentné výsledky, na, v ktorých chce a má na to, aby bolo svetovo konkurencieschopné.Ako ďalej zdôraznil, musia sa jasne definovať silné a slabé stránky Slovenska a podľa toho sústrediť budúce priority na jednotlivé oblasti, v ktorých Slovensko vyniká, a tam smerovať väčšie zdroje, ako idú do oblastí, ktoré sú pod priemerom EÚ.