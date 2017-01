P. Pellegrini: Je reálne, aby po roku 2020 mala internet každá obec

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 22. januára (TASR) – Je reálne, aby sme po roku 2020 mohli skonštatovať, že z každého kúta Slovenska a z každej obce je možné sa pripojiť na internet. Uviedol to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Už v tomto roku by sa totiž mal podľa neho spustiť projekt tzv. odstraňovania bielych miest, čiže dotiahnutie mobilného signálu a vysokorýchlostného internetového pripojenia do každej obce a mesta na Slovensku, ktorý bude financovaný z eurofondov.povedal Pellegrini. Je totiž presvedčený, že ak to nedokážu telekomunikační operátori, ktorí podľa neho investujú iba tam, kde z toho môžu profitovať, je to povinnosťou štátu. V tejto súvislosti zároveň verí, že operátori nebudú klásť pri spúšťaní projektu žiadne prekážky.Rok 2017 by však mal byť podľa Pellegriniho aj rokom, keď sa vláda bude viac sústreďovať na tých, ktorí pracujú. Im by sa mali predovšetkým zlepšovať mzdové podmienky, preto je vyvíjaný výrazný tlak na rýchlejšie zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá by mala byť čo najskôr viac ako 500 eur.vysvetľuje.V neposlednom rade by malo ísť tiež o znižovanie regionálnych rozdielov na území Slovenska. V tejto súvislosti by mal byť tento rok podľa Pellegriniho rokom plnenia a realizácie plánov rozvoja jednotlivých okresov, ktoré boli v minulosti schválené.hovorí s tým, že gro nových pracovných miest, najmä v regiónoch, ktoré to najviac potrebujú, by malo vzniknúť v tomto roku a začiatkom roka 2018. Súvisí s tým aj prechod regionálneho rozvoja pod Úrad vlády SR a zintenzívnenie spolupráce so školami a zamestnávateľmi v jednotlivých krajoch.