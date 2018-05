P. PELLEGRINI: LIMITY PRE ZJEDNODUŠENÉ OBSTARÁVANIA SA RAZANTNE ZVÝŠIA

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini./span> Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) – Limity pre zjednodušené formy verejného obstarávania pre samosprávy sa razantne zvýšia. Napríklad pri súťažiach na nákup potravín v stravovacích zariadeniach domovov sociálnych služieb či školských zariadeniach to má byť až do 221.000 eur, pri súťažiach na stavebné práce bude limit 180.000 eur.Uviedol to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v príhovore na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave (23. - 24.5.), v ktorom okrem iného označil za nevyhnutný krok razantnú zmenu zákona o verejnom obstarávaní.