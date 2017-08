P.PELLEGRINI: Na miesta vojnových tragédií musíme vodiť svoje deti

Podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kalište 12. augusta (TASR) – Starí otcovia, a nielen tí, ktorí zažili útrapy druhej svetovej vojny, by mali na miesta tragédií vodiť svoje deti a vnukov. Návšteva takýchto miest osloví mladú generáciu viac ako najlepší text v učebnici. Na dnešnom Stretnutí generácií v Kališti, v horách nad Banskou Bystricou, to uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini (Smer-SD).Podľa neho sa totiž už niekoľko rokov zdá, akoby sme na kruto zaplatenú historickú skúsenosť zabúdali a nechceli sa poučiť z chýb minulosti.povedal. Práve takéto stretnutie generácií by malo byť podľa neho príležitosťou na odovzdanie poznania mladším, a zároveň tiež posolstvom, aby sa vyvarovali z chýb minulosti.Na Kalište aj dnes, tak ako po minulé roky, prišlo okolo 3000 ľudí. Každoročne sa tam stretávajú nielen poslední žijúci obyvatelia obce so svojimi deťmi, vnukmi či pravnukmi, ale aj mnoho ďalších ľudí, ktorí nechcú na temnú kapitolu našej histórie zabudnúť.Kalište bolo vybudované v 16. storočí ako uhliarska obec. Počas druhej svetovej vojny a SNP bolo centrom tzv. Partizánskej republiky. Počas nacistických represálií ho 18. marca 1945 vypálili nemecké jednotky a obyvateľov vyvraždili. Zo 42 domov ostalo len šesť, avšak ani po oslobodení Slovenska už život na Kališti nebolo možné obnoviť.Dnes je miesto národnou kultúrnou pamiatkou s pamätníkom obetiam marcovej tragédie. Je tam zachovaná kaplnka a dva zrekonštruované domy, v ktorých je umiestnená expozícia zobrazujúca históriu obce a Partizánskej republiky. Z ostatných domov je možné vidieť zrekonštruované základy.pripomína Múzeum SNP.Pre návštevníkov podujatia je dnes okrem ekumenickej pobožnosti a pietnej spomienky pripravený aj celodenný kultúrny program.