P. PELLEGRINI: Na Slovensku vznikne IT akadémia, prepojí stovky škôl

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 5. septembra (TASR) – Moderné duálne vzdelávanie na Slovensku nemá byť zamerané iba na automobilový priemysel a nemalo by sa týkať iba stredoškolákov. Počas návštevy závodu spoločnosť Mühlbauer Technologies v Nitre to skonštatoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).Podľa jeho slov je v súčasnosti nutné venovať pozornosť aj vzdelávaniu vysokoškolákov, predovšetkým v oblasti moderných informačných technológií.zdôraznil.Na trhu práce je podľa podpredsedu vlády obrovský dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch, ktorí by sa mohli uplatniť práve v IT firmách.priblížil Pellegrini.Druhou možnosťou je podľa neho preškoľovanie ľudí.vysvetlil podpredseda vlády.Pri vzdelávaní v oblastiach informačných technológií by mal už čoskoro pomôcť nový projekt. Na Slovensku by mala vďaka európskym zdrojom vzniknúť IT akadémia, ktorá bude vzdelávať odborníkov už od základných škôl.avizoval Pellegrini.V súvislosti s duálnym vzdelávaním dnes ocenil prácu, ktorú v tomto smere odvádzajú špecialisti v spoločnosti Mühlbauer Technologies.dodal vicepremiér.