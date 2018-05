P. Pellegrini: O nákupe transportérov pre OS SR rozhodne vláda

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas zasadnutia vlády SR 9. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. mája (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) súhlasí s ministerstvom obrany, ktoré žiada od poslanca Národnej rady (NR) SR Milana Krajniaka (Sme rodina) predloženie dôkazov k jeho tvrdeniam, že na transportéroch pre Ozbrojené sily (OS) SR majú zarobiť podnikatelia blízki SNS. Premiér to uviedol na stredajšom brífingu.povedal Pellegrini. Doplnil, že urobí všetko pre to, aby bol prípadný nákup transparentný,Poslanec NR SR Milan Krajniak tento týždeň uviedol, že na zákazke obrnených transportérov mali zarobiť podnikatelia blízki SNS.Ministerstvo obrany SR vyzvalo Krajniaka, aby predložil dôkazy o provízii do piatka 11. mája, alebo aby sa ospravedlnil za svoje tvrdenia. V opačnom prípade rezort obrany podá v piatok ráno za poškodzovanie dobrého mena trestné oznámenie.