P. Pellegrini: Posilnime konzuláty tam, odkiaľ čerpáme pracovnú silu

Na snímke vpravo minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vľavo premiér SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovensko bude musieť zvýšiť konzulárnu kapacitu v tých krajinách, z ktorých očakáva najväčší prísun pracovnej sily. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stredajšom (16.5.) stretnutí s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD).dodal.povedal premiér s tým, že takáto migrácia bude pod kontrolou ministerstva vnútra a ministerstva práce. To má presne definovať kategórie zamestnancov, ktorí by na Slovensko mohli kvôli práci prísť. Vďaka vyššej kapacite konzulátov sa záujemcovia o prácu rýchlejšie dostanú k vízam a povoleniu na pobyt.Zvýšený záujem o prácu na Slovensku eviduje aj cudzinecká polícia. Tá v januári tohto roka zaznamenala 37-percentný medziročný nárast žiadostí cudzincov o pobyt na území Slovenska. Kým vlani ku koncu januára udelila cudzinecká polícia 3634 prechodných pobytov za účelom zamestnania, v tomto roku to koncom januára bolo už 7715 povolení. Najviac z nich bolo udelených Ukrajincom (2677), Srbom (2323) a Vietnamcom (659).