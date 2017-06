P. Pellegrini: Pri doméne .sk máme šancu vyrokovať lepšie podmienky

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Monika Himpánová Foto: TASR/Monika Himpánová

Bratislava 20. júna (TASR) – Štát má šancu zlepšiť zmluvu uzavretú so spoločnosťou SK-NIC a vyrokovať pre seba lepšie podmienky. Po dnešnom zasadnutí Komisie pre správu národnej domény .sk to povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).Dodatok k zmluve by mal mať podľa neho jasné pravidlá vypovedania zmluvy, a tiež zadefinované podmienky, ktoré musí dodávateľ pri správe domény dodržiavať.vyhlásil Pellegrini, ktorý sa na zasadnutí komisie zúčastnil ako hosť. Zároveň trvá na tom, že všetky dáta o národných doménach musia byť zálohované vo vládnom cloude.Dodatok k zmluve musí podľa neho obsahovať aj dohodu o úrovni poskytovaných služieb (tzv. SLA), ktorú bude musieť správca domény dodržať. Jej nedodržanie môže byť dôvodom na vypovedanie zmluvy zo strany štátu.zdôraznil vicepremiér.