P. PELLEGRINI: Rok 2021 môže byť rokom plne autonómnych vozidiel

Na snímke vpravo podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, vľavo izraelský minister pre vedu, techniku a vesmír Ofir Akunis počas stretnutia v Jeruzaleme 30. januára 2017. Foto: TASR - Monika Himpánová Foto: TASR - Monika Himpánová

Tel Aviv 31. januára (TASR) - Rok 2021 môže byť rokom plne autonómnych automobilov riadených umelou inteligenciou. V izraelskom Tel Avive to dnes na svetovej konferencii CyberTech 2017 uviedol počas svojho prejavu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD)." uviedol Pellegrini.Zatiaľ čo Izrael sa v posledných desaťročiach dostal podľa neho do povedomia ako národ start-upov, Slovensko sa pretransformovalo na automobilový národ. "konštatoval počas svojho prejavu.Upozornil však aj na to, že každá moderná technológia so sebou prináša okrem výhod i nové riziká a výzvy. Autonómny automobil podľa neho nie je výnimkou.Rôzne spoločnosti vo všetkých sektoroch a občania sú stále viac a viac závislí na bezpečných a voľných tokoch dát cez hranice. Európske pravidlá by podľa Pellegriniho nemali byť prekážkami na svetovom trhu.Domnieva sa, že aby v budúcnosti bolo možné používať autonómne automobily, je dôležité zamerať sa na tri oblasti - infraštruktúru, právny rámec a prepojené priemyselné klastre.povedal podpredseda.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom prejave na CyberTechu 2017 prízvukoval, že napriek malej geografickej rozlohe patrí Izrael medzi lídrov v kybernetickej bezpečnosti. "uviedol.Podľa izraelského premiéra spoločnými silami je možné lepšie bojovať proti kybernetickému teroru. Izrael a USA označil za lídrov, ktorí napriek tomu, že pri komunikácii argumentujú a každý koná po svojom, musia si však uvedomiť, že medzi demokratickými krajinami existuje kľúčový záujem v oblasti kybernetickej bezpečnosti.Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dnes vystúpil v rámci otvorenia svetovej konferencie CyberTech 2017 v Tel Avive. Konferencia CyberTech 2017 je jedna z najväčších konferencií zameraných na technológie a riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Konferenciu otvorili vystúpenia predsedu vlády Izraela Benjamina Netanjahua, guvernéra štátu Michigan Ricka Snydera a osobností zo sveta kyberbiznisu.Súčasťou slovenskej delegácie sú podnikatelia a predstavitelia start-upov z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Delegácia podnikateľov pod vedením Petra Pellegriniho sa konferencie zúčastnila za účelom posilnenia hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Izraelom v oblasti informačných technológií, prezentovania slovenských spoločností, vyhľadávania a nadväzovania nových obchodných príležitostí a spolupráce a rokovania s partnerskými izraelskými firmami.