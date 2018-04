P. PELLEGRINI: Slovensko je ochotné zorganizovať kohézny summit

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 25. apríla (TASR) - V rámci predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4), ktoré preberá 1. júla, je Slovenská republika ochotná zorganizovať kohézny summit v Bratislave. Uviedol to v stredu vo Varšave predseda vlády SR Peter Pellegrini krátko po stretnutí s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým.vyhlásil Pellegrini.Kohézna politika má podľa Pellegriniho svoje opodstatnenie aj v roku 2020.povedal slovenský premiér. Prostriedky z EÚ by mali podľa neho smerovať tam, kde ešte existujú regionálne rozdiely a kde nie je dobudovaná infraštruktúra. Pellegrini rešpektuje, že rozpočet EÚ po roku 2020 by mal byť iný ako sme zvyknutí, ale mal by byť spravodlivý".Morawiecki v tejto súvislosti pripomenul, že napriek tomu, že Poľsko a Slovensko sú už 14 rokov členmi EÚ, majú z ekonomického hľadiska ešte čo doháňať. Doplnil tiež, že obe krajiny majú na budúci rozpočet EÚ rovnaký názor.Britský denník Financial Times začiatkom tohto týždňa upozornil, že v rámci reformy politiky súdržnosti existuje návrh na presun desiatok miliárd eur z fondov EÚ zo strednej a východnej Európy - z krajín ako Poľsko, Maďarsko a Česká republika - do krajín, ktoré zasiahla finančná kríza, ako sú Grécko a Španielsko.Zmeny v prerozdeľovaní rozpočtu EÚ môžu po roku 2020 postihnúť členské krajiny zo strednej či východnej Európy, ktoré nebudú rešpektovať základné hodnoty EÚ, napísal denník s odvolaním sa na zdroje z Európskej komisie.Obaja premiéri konštatovali, že slovensko-poľské vzťahy sú na nadštandardnej úrovni. Zároveň vyjadrili záujem o ich ďalšie zlepšovanie.vyhlásil Morawiecki.dodal Pellegrini.Premiéri sa taktiež zhodli na výborných vzťahoch v rámci formátu V4. Prisľúbili, že budú pracovať na ich ďalšom posilňovaní.osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová