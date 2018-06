P. Pellegrini: Spejeme k dohode s KOZ o platoch vo verejnej správe

Na archívnej snímke viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová a prezident KOZ Jozef Kollár. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 5. júna (TASR) – Dohoda s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) o platoch vo verejnej správe by mala byť čoskoro uzavretá. Pôvodný návrh, ktorý bol predložený, bol zásadným spôsobom zmenený. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Podľa Pellegriniho bol daný prísľub KOZ, že do 30. júna musí byť dohoda. Zároveň dodal, že k tejto dohode spejú. V pôvodne predloženom návrhu boli súčasne urobené zásadné zmeny.priblížil premiér.Tieto zmeny budú podľa neho pretavené aj do rozpočtu na rok 2019.skonštatoval Pellegrini.