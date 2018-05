P. PELLEGRINI: U.S. STEEL Z KOŠICKÝCH OCELIARNÍ NEODCHÁDZA

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (druhý sprava) a prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso (tretí zľava) diskutujú počas stretnutia v Košiciach 3. mája 2018. Vpravo minister hospodárstva SR Peter Žiga. Tretí sprava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 3. mája (TASR) – Oceliarne U.S. Steel Košice svoju výrobu na Slovensku nekončia a U.S. Steel z Košíc neodchádza. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to povedal po štvrtkovom stretnutí s predstaviteľmi košickej hutníckej fabriky.uviedol premiér pre novinárov.