P. Pellegrini: V štáte nie je situácia, aby museli farmári ísť do ulíc

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko prijal zástupcov protestujúcich farmárov 21. júna 2018 v priestoroch NR SR v Bratislave. Protestujúci farmári sú v Bratislave od utorka (19.6.) večera. V stredu (20.6.) sa stretli s prezidentom SR Andrejom Kiskom, podvečer mali rokovať so šéfkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabrielou Matečnou (SNS). Rokovanie so šéfkou agrorezortu sa nakoniec neuskutočnilo. Na snímke vozidlá farmárov pred NR SR 21. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 23. júna (TASR) – Na Slovensku sú desaťtisíce poľnohospodárov a väčšina z nich odmieta súčasnú formu protestu. Povedal to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Podľa neho momentálne nie je na Slovensku situácia, aby museli vyjsť farmári do ulíc.dodal.Podľa neho, ak by chceli naozaj riešiť problémy, tak sa napríklad nebudú handrkovať pred sídlom podpredsedníčky vlády, koľkí môžu ísť na stretnutie.zdôraznil. Odmietol, že by sa ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) alebo on sám báli prísť medzi farmárov. Nemyslí si zároveń, že by mali povinnosť pristúpiť na formu, ktorú navrhovali farmári.“ upozornil.povedal Pellegrini.Zopakoval, že hľadanie riešenia nemôže ísť cestou ultimát.poznamenal. Uistil zároveň, že má vždy snahu problémy aktívne riešiť.uviedol.Na druhej strane odmieta priživovanie sa na politickom pnutí, do súvislosti dal protest farmárov a aktivity iniciatívy Za slušné Slovensko.skonštatoval premiér. Za iniciatívou vníma aj ambície viacerých organizátorov protestných zhromaždení uchádzať sa o mandáty v komunálnych voľbách a tým teda i súčasť ich predvolebnej kampane.uviedol.