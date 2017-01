P. Pellegrini: V strane neprebiehajú diskusie o personálnych zmenách

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 22. januára (TASR) – Vo vnútri strany Smer-SD momentálne neprebiehajú diskusie o žiadnych personálnych zmenách.uviedol v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Podpredseda strany tak reagoval na vyjadrenia, že premiér pre svoj zdravotný stav údajne hľadá svojho nástupcu, ktorým by mohol byť práve Pellegrini.Takéto a podobné informácie považuje za irelevantné.hovorí. Podľa neho sa v súčasnosti všetci členovia vlády na čele s jej predsedom koncentrujú na čo najlepšie splnenie svojich úloh, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády a zároveň sa sústreďujú na odstraňovanie regionálnych rozdielov v krajine. Pellegrini síce pripúšťa, že raz určite k zmene na poste predsedu strany dôjde, leboale popritom uisťuje, že premiér a predseda strany Robert Fico je v dobrej kondícii a treba nechať na ňom, kedy sa rozhodne odísť.Pellegrini si zároveň nemyslí, že by členom tímu a súčasťou vládnych výjazdov po Slovensku, bol preto, lebo by si ho niektoako svojho nástupcu. Podľa neho je to najmä jeho rezortnými oblasťami, ktoré má na starosti. Je tiež presvedčený, že strana ponúka množstvo ďalších šikovných a kvalitných ľudí.Ako príklad uvádza ministra financií Petra Kažimíra, ktorého si podľa neho vážia aj v európskych štruktúrach, Viktora Stromčeka, ktorý riadi jednu z najväčších investícií v automobilovom priemysle, ministra zdravotníctva Tomáša Druckera či štátnu tajomníčku ministerstva vnútra Denisu Sakovú, ktorú označil za zadnú manažérku a kompetentnú dámu stojacu za množstvom projektov.reaguje Pellegrini na vyjadrenia, že je pravou rukou ministra vnútra Roberta Kaliňáka.Túto generáciu označuje predseda strany ako ďalšiu dynamiku v spôsobe realizácie reálnej politiky a je rád, že nimi najsilnejšia politická strana disponuje.dodáva Pellegrini.