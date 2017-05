P. Pellegrini: Vylepšíme stav kybernetickej bezpečnosti na Slovensku

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini- Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Oblasť kybernetickej bezpečnosti je nekonečný príbeh, vyžadujúci si neustálu adaptáciu na aktuálne veci, ktoré v kybernetickom priestore vznikajú. Má k tomu prispieť aj pripravovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti. Okrem nej treba investovať aj do kybernetickej obrany krajiny. V spoločnosti musí panovať zhoda, že táto oblasť je kľúčová z hľadiska ľudských kapacít aj financií. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to vyhlásil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).uviedol Pellegrini.Okrem kybernetickej bezpečnosti upozornil i na kybernetickú obranu, ktorej sa týka aj práve precizovaná časť nového zákona. Slovensko musí byť podľa neho pripravené aj na cielený útok na našu krajinu zo strany iného štátu, hekerov, vydieračov či teroristov. Môže byť vedený napríklad na elektrizačnú prenosovú sústavu, ktorá by mohla skolabovať s následkami na nemocnice, čerpacie stanice, dopravu, chladiace systémy jadrových elektrární.V tejto súvislosti sa podpredseda vlády pre investície a informatizáciu domnieva, že výdavky na obranu vo výške 1,6 percenta HDP by mali už zahŕňať aj výdavky na kybernetickú obranu štátu. Riziko kybernetického útoku na krajinu považuje za reálnejšie než klasický vojenský útok.Podľa Pellegriniho by pripravovaný zákon mal byť moderný.povedal Pellegrini. Dodal, že niekedy bude možno nevyhnutné odpojiť celú krajinu od internetu, či mať aj aktívne zložky, schopné uskutočniť protiútok. Na to potrebujeme budovať kapacity, technologické vybavenie a inšpirovať sa skúsenosťami krajín EÚ a NATO.Pellegrini zdôraznil potrebu dostatočného počtu odborníkov. Jeho úrad spolupracuje s najlepšími slovenskými univerzitami a snaží sa vychovávať odborníkov pre štátnu oblasť.povedal podpredseda vlády. Podľa neho, ak chce štát zamestnávať špičkových odborníkov, musí mať rozviazané ruky a byť schopný ich dobre zaplatiť.