P. PELLEGRINI: Zákon o kyberbezpečnosti pripravíme v spolupráci s NATO

Na snímke predseda NR SR Peter Pellegrini (Smer-SD) Foto: TASR/ Štefan Puškáš Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Tallinn 16. mája (TASR) – V čase množiacich sa kybernetických útokov vo svete pripravuje Slovensko zákon o kybernetickej bezpečnosti. Konzultovať ho chce aj s NATO Centrom excelentnosti pre kooperatívnu kybernetickú bezpečnosť. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) ho navštívil v Tallinne v rámci svojej viacdňovej pracovnej cesty v Estónsku a Fínsku.uviedol Pellegrini.Poukázal pritom na to, že dnes v rámci systému Renegat vie Slovensko reagovať na lietadlo, ktoré zmení kurz, prestane komunikovať a má to namierené na atómovú elektráreň. Za niekoľko minút vie vďaka systému rozhodnúť, či lietadlo zostreliť, alebo nie.poznamenal vicepremiér.Znamená to podľa neho, že ak sa začne masívny kybernetický útok na atómovú elektráreň alebo Letové prevádzkové služby s cieľom vypnúť všetky radary, všetky orgány na Slovensku musia okamžite presne vedieť, čo robiť, aby vedeli tomuto útoku zabrániť, odraziť ho a mať kapacity na prípadné protiútoky.zdôraznil Pellegrini.Zároveň informoval, že NATO Centrum excelentnosti pre kooperatívnu kybernetickú bezpečnosť, v ktorom má SR svojho zástupcu, vykonalo analýzu stratégií kybernetickej ochrany v rámci členských krajín. Slovensko ju má k dispozícii a centrum mu bude podľa podpredsedu vlády nápomocné aj v prípade potreby konzultácií pri tvorbe zákona.avizoval Pellegrini.Vicepremiér dodal, že Slovensko má špecialistov, ktorí vlani vyhrali NATO cvičenie v tejto oblasti. Títo ľudia sa v kybernetickom priestore vedia podľa neho veľmi dobre hýbať a budú vedieť Slovensko chrániť pred prípadnými útokmi. V prípade masívnych kybernetických útokov však nie je možné, aby sa bránila len jedna krajina, a preto je pripravený scenár v rámci NATO, ako si štáty navzájom pomôžu.