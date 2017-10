P. PELLEGRINI: Zatiaľ nedošlo k prelomeniu elektronického podpisu

Na snímke podpredseda vlády SR pre informatizáciu a investície Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie po 75. rokovaní 75. schôdze vlády SR v Gabčíkove 25. októbra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) – Na Slovensku zatiaľ nebol nahlásený prípad prelomenia zaručeného elektronického podpisu na elektronickom občianskom preukaze (eID). V stredu po rokovaní vlády to uviedol vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Podľa neho však bude musieť dôjsť k zneplatneniu elektronických podpisov a ich nahradeniu novými. Očakáva, že situáciu sa podarí dostať pod kontrolu v priebehu niekoľkých týždňov.Vicepremiér požiadal, aby sa do diskusie nevnášali emócie, pretože to môže spôsobiť trvalú nedôveru k elektronickým službám a digitálnemu prostrediu. Pripomenul, že vážny technický problém nevznikol na úrovni Slovenska, ale ho majú všetky krajiny, ktoré používajú v občianskych preukazoch daný typ čipu a kľúča.vyhlásil Pellegrini. V prípade kompromitácie podpisu musí podľa neho certifikačná autorita rozhodnúť o zneplatnení všetkých elektronických podpisov, inak by prišla o oprávnenie pôsobiť na trhu v danej oblasti.Ministerstvo vnútra podľa vicepremiéra finalizuje prípravu elektronických podpisov, ktoré budú "kľúčované" bezpečne. K dispozícii majú byť v najbližších týždňoch.ozrejmil.Pellegrini ubezpečil, že sú prijaté opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu majetku alebo iných práv občanov. Napríklad pri prevodoch nehnuteľností elektronickou formou bude predávajúci z preventívnych dôvodov kontaktovaný, či prevod skutočne elektronicky podpísal, oboznámil na zasadnutí vlády minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Bez takéhoto oboznámenia k prevodu nedôjde.Slovensko bude vymáhať v tejto súvislosti úhradu spôsobených škôd podobne, ako si ju vymáha za spomalenie doručovania v elektronických schránkach, ku ktorému došlo pred necelým mesiacom, oznámil tiež vicepremiér.uviedol Pellegrini s tým, že dnes je ešte ťažké vyčísliť, koľko bude úprava nových kľúčov a ich naprogramovanie stáť.Viacerí experti v uplynulých dňoch upozornili, že výskumný tím z Masarykovej univerzity odhalil zraniteľnosť v čipoch, ktoré obsahujú aj slovenské občianske preukazy. Dôsledkom zraniteľnosti je možnosť vypočítať súkromný kľúč na základe verejného kľúča a následne elektronicky podpisovať dokumenty v mene obete. Znamená to, že nie je možné rozoznať skutočný podpis od podpisu vykonaného útočníkom.