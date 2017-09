P. Plavčan bude na ministerstve ako poradca pôsobiť do konca roku

Peter Plavčan, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 27. septembra (TASR) - Bývalý minister školstva Peter Plavčan ostane v rezorte ako poradca pôsobiť do konca tohto roku. Po dnešnom rokovaní vlády to potvrdila jeho nástupkyňa Martina Lubyová (nominantka SNS).povedala Lubyová s tým, že je užitočný. Poznamenala, že do rezortu padla rovnými nohami a vysvetľuje jej predošlú situáciu.Prezident Andrej Kiska vymenoval Martinu Lubyovú za novú ministerku školstva 13. septembra. Na tomto poste nahradila Plavčana (nominant SNS), ktorý po kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie abdikoval koncom augusta na svoju funkciu.