P. Plavčan dá na obnovu športovej infraštruktúry vyše 27,6 mil.eur

Bratislava 24. júla (TASR) – Ministerstvo školstva plánuje investovať do výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry 27.650.000 eur. Vyplýva to z materiálu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu, ktorý dnes schválila vláda.Rezort školstva chce v tomto roku napríklad podporiť výstavbu kartingového a motoristického centra mládeže sumou 2.340.000 eur. Plánuje tiež podporiť vybudovanie športového centra v bežeckom lyžovaní na Štrbskom Plese sumou 750.000 eur.Dotácie sa dočkajú aj futbalové štadióny.uvádza ministerstvo. Na tento účel má ísť v období rokov 2017-2018 až 6.000.000 eur. Rezort chce tiež podporiť výstavbu tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, a to sumou 2.000.000 eur v rokoch 2017 a 2018.SFZ má dostať aj peniaze, ktoré by mali poputovať futbalovým klubom FC DAC 1904 v Dunajskej Strede a MFK Ružomberok. V Dunajskej Streda je cieľom projektu prestavba futbalového štadióna. Ten bude mať po finálnom dokončení kapacitu 13.000 divákov. Ministerstvo chce dať v tomto roku na tento účel 1.500.000 eur. V prípade Ružomberku ide o vybudovania futbalovej akadémie a vytvorenie priestoru na športovú a mimošportovú činnosť mládeže v celej spádovej oblasti severného Slovenska. Na tento účel pôjde tiež 1.500.000 eur.Štát chce podporiť aj obnovu hokejovej infraštruktúry. Na tento účel pôjde v rokoch 2017 a 2018 suma 4.000.000 eur. Ministerstvo chce podporiť aj rekonštrukciu strediska rýchlostnej kanoistiky v Komárne, a to sumou 60.000 eur. Ďalej sa podpory dočká napríklad rekonštrukcia cyklistického štadióna v Prešove, na ktorú pôjde 250.000 eur, vybudovanie viacúčelovej športovej haly v roku 2017, na ktorú pôjde 4.000.000 eur. Štát chce dať peniaze aj na rekonštrukcia telocviční na základných a stredných školách. Na tento účel vyčlení 6.000.000 eur.Ministerstvo v materiáli konštatuje, že napriek tomu, že v Slovenskej republike bola v minulosti relatívne dobre vybudovaná a prevádzkovaná sieť športových zariadení zodpovedajúca potrebám športovcov aj obyvateľstva, po roku 1989 väčšina športových zariadení začala chátrať a niektoré aj zanikli.“ uviedol rezort v dokumente.