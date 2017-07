P. Plavčan má záujem, aby bol proces hodnotenia projektov preverený

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan počas tlačovej konferencie. Bratislava, 26. júla 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa nebude vyjadrovať ku kontrole zo strany polície. Minister Peter Plavčan (nom. SNS) však osobne víta činnosť kompetentných orgánov. Uviedla to pre TASR hovorkyňa rezortu školstva Ivana Skokanová v reakcii na to, že na rozdeľovanie eurofondov rezortom školstva sa pozrie Národná kriminálna agentúra (NAKA).zopakovala Skokanová s tým, že zároveň požiadal o kontrolu aj Európsku komisiu." dodala.Európska komisia sa už podozreniami v rámci eurofondových výziev zaoberá.uviedla Európska komisia.Médiá ešte 10. júla informovali, že rektori veľkých univerzít a predseda SAV v súvislosti s výzvou na dlhodobý strategický výskum a vývoj napísali ministrovi školstva list, v ktorom ho žiadajú, aby výsledky eurofondovej výzvy anuloval. Nepozdávalo sa im, že z tejto výzvy nedostali žiadne peniaze slovenské univerzity ani Slovenská akadémia vied. Úspešné boli súkromné firmy. Plavčan sa s rektormi následne stretol a prisľúbil im, že preverí hodnotenie projektov. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili.Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA chce vyzbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú Plavčana z funkcie odvolať. Opozícia má pochybnosti o nezávislosti a odbornosti hodnotiteľov eurofondových projektov z výziev na výskum. Peniaze podľa nich dostávali aj miniatúrne firmy bez výskumných kapacít, ktoré nemôžu byť schopné tieto milióny zmysluplne využiť.