P. Plavčan sa stretol s rektormi, preverí proces hodnotenia projektov

Bratislava 12. júla (TASR) - Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) sa dnes stretol s rektormi veľkých univerzít, aby hovorili o rozdelení eurofondov. Slovenské univerzity a SAV nedostali žiadne peniaze z takmer 300 miliónov eur, určených na dlhodobý strategický výskum a vývoj. Úspešné boli súkromné firmy. Minister prisľúbil, že preverí hodnotenie projektov. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili.Ako uviedol po stretnutí Plavčan, výzvy sú zamerané na to, aby sa podnietil výskum aj v podnikateľskom sektore. V tom je rozdiel oproti výzvam, ktoré sa týkajú len priamo výskumných inštitúcii - univerzít.konštatoval minister. Taktiež informoval rektorov o tom, že proces schvaľovania projektov ešte nebol ukončený.Rektori vo svojom stanovisku po skončení rokovania uviedli, že odklonením takého veľkého objemu financií z eurofondov, ktoré pôvodne mali ísť do škôl a Slovenskej akadémie vied (SAV), znamená výrazné oslabenie šancí slovenských vysokých škôl v medzinárodnej konkurencii, najmä voči dobre vybaveným českým vysokým školám.konštatujú rektori v spoločnom vyhlásení. Preto požiadali ministra o preverenie výsledkov hodnotenia projektov a zabezpečenie korektného hodnotenie nezávislými expertmi.dodali rektori.Taktiež žiadajú Plavčana aj o prešetrenie procesov v rámci riadiaceho orgán pre operačný program Výskum a Inovácie na ministerstve školstva, respektíve Výskumnej agentúry. Žiadajú taktiež, aby ďalšie výzvy na vedecký výskum z operačného programu Výskum a Inovácie (OP VaI) smerovali výlučne na prijímateľov z verejného sektora, s možnosťou zapojenia partnerov z praxe.dodali rektori.Plavčan sa dnes s rektormi dohodol aj na tom, že je potrebné podporiť hlavných aktérov v oblasti výskumu a vývoja, teda tých, ktorí majú vedecké parky. Minister dal preto osobný prísľub, že ešte v priebehu jesene 2017 bude vyhlásená výzva na udržateľnosť a rozvoj vedeckých parkov a takisto aj na podporu mladých vedcov minimálne v sume 80 miliónov eur.