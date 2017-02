P. Plavčan sa zatiaľ na zvyšovaní platov učiteľov so ZMOS-om nedohodol

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan počas tlačovej konferencie na tému zhodnotenie práce ministerstva za rok 2016 v Bratislave 19. januára 2016. FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 8. februára (TASR) - Minister školstva Peter Plavčan sa so Združením miest a obci Slovenska (ZMOS) zatiaľ nedohodol na zvyšovaní platov pedagogických zamestnancov v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách. Šéf rezortu školstva sa v utorok (7.2.) zúčastnil na zasadnutí Rady ZMOS, kde hovoril aj o tejto téme.uviedol tlačový odbor ministerstva.Ešte koncom novembra predseda školských odborárov Pavel Ondek upozornil, že mestá a obce nemajú finančné prostriedky na to, aby zagarantovali zo svojich rozpočtov cez podielové dane zvyšovanie platov tých pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú v materských školách, ZUŠ, CVČ a školských kluboch detí. Plavčan v koncoročnom rozhovore pre TASR uviedol, že platy tejto časti učiteľov by sa mali prerokovať práve na zasadnutí Rady ZMOS.Združenie miest a obci Slovenska v novembri uviedlo, že je za to, aby sa zvyšovali platy aj týmto pedagogickým zamestnancom. Podmienkou však je, aby toto navyšovanie platov dofinancoval samosprávam štát, keďže v rozpočte s tým pôvodne nepočítali.Platy ostatných pedagogických i odborných zamestnancov v regionálnom školstve a vysokoškolských učiteľov sa od 1. septembra zvýšia o šesť percent.V súčasnosti základné a stredné školy spadajú pod prenesené kompetencie miest a obcí, čo znamená, že peniaze na ich chod prichádzajú priamo od štátu vo forme normatívu na žiaka. Materské školy, ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, školské jedálne, školské internáty patria pod originálne kompetencie miest a obcí a ich chod je platený z podielových daní miest a obcí. Do originálnych kompetencií spadá približne 18.000 zamestnancov.