P. Porošenko v rámci normandskej štvorky požadoval mierovú misiu OSN

Ukrajinský prezident Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev/Berlín 24. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko požaduje nasadenie mierových síl OSN v Donbase, kde boje medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami podľa neho vstúpili v posledných dňoch do jednej z najkrvavejších fáz od začiatku tohto roka. Vyjadril sa tak dnes v telefonáte s najvyššími predstaviteľmi Ruska, Francúzska a Nemecka.Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová podľa Porošenkovej kancelárie odsúdili vyhlásenie východoukrajinských separatistov o vytvorení nového štátu Malorusko a spoločne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa dohodli na pokračovaní mierového úsilia v druhej polovici augusta, keď plánujú usporiadať stretnutie svojich zahraničnopolitických poradcov.Dnešný štvorstranný rozhovor v tzv. normandskom formáte, ktorý podľa ruských médií trval približne dve hodiny, bol prvým za účasti Macrona, uvedeného do funkcie prezidenta v polovici mája. Macron, Merkelová a Putin sa však zhovárali o konflikte na Ukrajine aj začiatkom júla počas summitu skupiny G20 v Hamburgu, keď šéfka nemeckej vlády poukazovala na "veľmi, veľmi pomalé" napredovanie úsilia o ukončenie násilia v Donbase.Podľa údajov ukrajinských síl padlo v bojoch s proruskými separatistami za posledné štyri týždne vyše 20 vojakov. Plnenie mierového plánu sprostredkovaného Francúzskom a Nemeckom už niekoľko mesiacov nenapreduje, Západ však zatiaľ odmieta požiadavku Kyjeva ohľadne mierovej misie OSN.Rusko dlhodobo popiera, že by bolo aktívne zapojené do konfliktu v Donbase a tvrdí, že mier tam zavládne len vtedy, keď Ukrajina poskytne regiónu väčšiu autonómiu. Kyjev zase podmieňuje akékoľvek politické reformy ukončením násilia na východe Ukrajiny, ktoré si vyžiadalo už približne 10.000 obetí.