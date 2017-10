P. SAGAN: Rastie počet ľudí pod hranicou chudoby

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Žilina 26. októbra (TASR) – Počet ľudí pod hranicou chudoby rastie, preto sa kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Peter Sagan (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko) nechce iba prizerať, ako sa ľuďom ťažko žije. Ale chce priložiť ruku k dielu a pokúsiť sa aspoň pre obyvateľov Žilinského kraja spraviť život ľahším.Dlhodobo sledujem politické dianie na Slovensku a trápi ma, že politici, hlavne pred voľbami, len sľubujú, ale na svoje sľuby po voľbách rýchlo zabudnú. Keď sú pri moci, myslia už len na seba, svojich kamarátov, sponzorov, oligarchov a bežný občan je pre nich iba niekto, koho budú žmýkať ako sa dá a kde sa dá. Rastie počet ľudí pod hranicou chudoby. Kvôli tomuto som sa rozhodol, že sa nebudem len prizerať, ako sa ľuďom ťažko žije. Ale priložím ruku k dielu a pokúsim sa aspoň pre obyvateľov Žilinského kraja spraviť život ľahším.Najväčšie nedostatky vidím v rekonštrukcii a oprave ciest, ktoré spadajú pod ŽSK. V nevyhovujúcom a katastrofálnom stave je 266 kilometrov ciest a kraj opravil za posledné roky len minimálne množstvo.Hlavne na efektívnejšie hospodárenie kraja a na spomínané cesty. Ak budú dobré cesty, budú sa vytvárať nové pracovné miesta, a tým pádom sa automaticky zvýši aj životná úroveň obyvateľov nášho kraja. Takisto vidím nedostatky s nakladaním verejných financií.Dôkladný finančný, personálny a celkovo ekonomický audit, aby som zistil, ako na tom ŽSK je. Inicioval by som stretnutie s primátormi a starostami miest a obcí v ŽSK, kde by sa riešili problémy, nápady, podnety, návrhy v jednotlivých okresoch, prípadne vyhodnotili najpálčivejšie problémy, ktoré by sa začali riešiť ako prvé. Prekontroloval a prehodnotil by som všetky platné zmluvy, dobré ponechal, nevýhodné pre kraj by som sa pokúsil buď úplne zrušiť (ak by to bolo možné) alebo aspoň dodatkami upraviť, aby boli výhodnejšie pre kraj.Verím, že sa do zastupiteľstva dostane aj čo najviac kandidátov z našej strany. V každom prípade, bez ohľadu na to, aké bude zloženie krajského zastupiteľstva, budem sa snažiť, aby sme spoločne našli reč a hlavne spoločne pracovali pre občanov nášho kraja. Budem apelovať na poslancov zastupiteľstva, aby pamätali na to, čo sľubovali voličom pred voľbami a aby sa to snažili napĺňať a nepozerali na to, kto je predsedom kraja.