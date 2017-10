P. STANĚK: Štruktúra eurofondov sa od roku 2019 bude musieť zmeniť

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 17. októbra (TASR) - Štruktúra eurofondov sa od roku 2019 bude musieť zmeniť. Uviedol to dnes v Bratislave v rámci 18. ročníka konferencie o obchode a marketingu Intraco Special 2017 ekonóm a prognostik Ekonomického ústavu SAV Peter Staněk.myslí si Staněk.Podľa jeho slov to bude znamenať, že eurofondy budú návratné, so zmenenými podmienkami čerpania, s domácim kofinancovaním na úrovni 20 až 40 %.poznamenal.Energetická stratégia EÚ znamená podľa neho to, aby 18 miliónov budov bolo premenených na inteligentné budovy s minimálnou spotrebou energie, znamená pasívne domy a podobne. To bude znamenať tiež stavebné materiály, technologické zriadenia, senzorické systémy, vykurovanie, klimatizácie.upozornil.Druhou strategickou líniou bude podľa Staněka tzv. smart cities (inteligentné mestá), ktoré by mali zmeniť celú podobu fungovania (spoločnosti) z hľadiska dopravy, energií, parkovania, energetických úspor, emisií, pohybu a hybnosti obyvateľstva a podobne.podčiarkol. Existujú aj iné inteligentné technológie, ako smart-health, smart-education, smart-securities či smart-transport. To všetko podľa neho znamená prechod na niečo, čo by sa dalo nazvať kombináciou robotiky, umelej inteligencie, senzorických systémov, tzv. big data, modelovania reality a modelovania budúcnosti.Podľa neho sa bude vytvárať jedna zaujímavá oblasť obchodu.podčiarkol.Množstvo voľného času bude podľa prognostika fundamentálnym bohatstvom budúcej spoločnosti.dodal Staněk.