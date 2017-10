P. Szijjártó: Bezpečnosť Európy sa začína stabilitou Afriky

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 31. októbra (TASR) - Bezpečnosť Európy sa začína stabilitou Afriky, povedal v utorok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom sudánskej diplomacie Ibráhímom Ghandúrom. Migračný tlak na Európu z Afriky podľa Szijjártóa nepoľavuje a najlepším spôsobom ochrany pre Európu by bolo, keby sa v Afrike podarilo zabezpečiť stabilitu, mier a hospodársky rast.Podľa agentúry MTI Szijjártó na tlačovej konferencii zdôraznil, že práve z uvedených dôvodov sa v poslednom období urýchlilo budovanie spolupráce so Sudánom.konštatoval maďarský minister.Minister zahraničných vecí Sudánu povedal, že jeho krajina má priaznivé prírodné podmienky, má dostatok poľnohospodárskej pôdy i vody, avšak potrebuje odborníkov na ich využitie.dodal Ghandúr.Sudán podľa jeho slov získal vďaka svojmu umiestneniu v strede kontinentu bohaté skúsenosti v boji proti terorizmu. Tamojšie bezpečnostné orgány disponujú schopnosťami, ktoré môžu byť užitočné v boji proti organizovanému zločinu a v riešení ilegálnej migrácie.Szijjártó v tejto súvislosti pripomenul, že delegácia sudánskej protiteroristickej agentúry, ktorá úzko spolupracuje s maďarským Centrom boja proti terorizmu (TEK), v novembri pricestuje do Budapešti.