P. Žiga: Dostavba 3. a 4. bloku elektrárne v Mochovciach ide do finále

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Dostavba tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO34) ide do finále. Uviedol to v rozhovore pre TASR šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).priblížil.Po studenej hydroskúške by podľa neho mala nasledovať tzv. horúca hydroskúška.dodal. Štát podľa Žigu taktiež diskutuje s väčšinovým akcionárom o dofinancovaní projektu dostavby EMO34.Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., (SE) 28. marca 2017 jednohlasne schválilo Strategický plán na roky 2017 až 2021, ktorého súčasťou je aj rozpočet dostavby EMO34 vo výške 5,4 miliardy eur, s plánovaným začiatkom prevádzky 3. bloku ku koncu roka 2018 a 4. bloku ku koncu roka 2019.spresnili Slovenské elektrárne.Štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz 27. októbra 2016 na konferenciiuviedol, že rozpočet na dostavbu EMO34 dosiahne sumu výrazne vyššiu ako 5 miliárd eur.spresnil štátny tajomník MH SR.Ferencz pripomenul, že tretí blok v Mochovciach mal byť podľa posledných prísľubov uvedený do prevádzky v októbri 2016 a štvrtý blok EMO v októbri 2017.Žiga 19. októbra 2016 naznačil, že zvyšovanie rozpočtu na dostavbu EMO34 budespresnil Žiga na otázku, či zvýšenie rozpočtu na dostavbu EMO34 je vyššie, ako bola zverejňovaná suma 500 miliónov eur nad známou sumou 4,6 miliardy eur. Už 4. októbra 2016 na 11. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Žiga informoval, že pri dostavbe EMO34 sa očakáva zvyšovanie nákladov. Podľa rozpočtových odhadov z roku 2008 sa malo na dostavbu blokov vynaložiť 2,8 miliardy eur, diskutovalo sa aj o potrebe zvýšenia rozpočtu na 3,8 miliardy eur.