P. ŽIGA: EXPO v Astane je dobrým spôsobom zviditeľnenia sa Slovenska

Na archívnej snímke minister hospodárstva Peter Žiga. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Astana 10. júna (TASR) - Príležitosti, ako je začínajúca svetová výstava EXPO 2017 v Astane, sú dobrým spôsobom zviditeľňovania sa Slovenska. Je o tom presvedčený minister hospodárstva SR Peter Žiga, ktorý vedie slovenskú delegáciu na otvorení tohto medzinárodného podujatia v hlavnom meste Kazachstanu.doplnil minister.Pavilón s rozlohou 354 m2 predstavuje Slovensko ako krajinu s rozvinutým priemyslom, inovačným potenciálom a vysoko kvalifikovanou pracovnou aj vedeckou silou prostredníctvom piatich tematických oblastí. Celkový rozpočet účasti na EXPO v Astane je 2,66 milióna eur. Slovenská republika bude na výstave zastúpená po celý čas, od 10. júna do 10. septembra tohto roka. Národný deň SR je stanovený na 18. júla.zhodnotil Žiga. Pripomenul, že Kazachstan je aj jedným z dôležitých partnerov v rámci projektu novej Hodvábnej ceste, čo je ďalším dôvodom, prečo sa zúčastniť tohto medzinárodného podujatia.Účasťou na výstave deklaruje Slovensko záujem na rozvoji medzinárodných hospodárskych vzťahov, vyzdvihla počas otvorenia slovenského pavilónu generálna komisárka expozície SR na EXPO 2017 Patrícia Žáčiková. "Počas svetovej výstavy máme ambíciu zaujať ponukou na spoluprácu, ktorú predloží niekoľko desiatok slovenských podnikateľských subjektov, ktoré pricestujú do Astany počas podnikateľských misií v nadchádzajúcom období," avizovala.Žiga využil cestu do Kazachstanu aj na viaceré bilaterálne rokovania, napríklad s ministrami hospodárstva a investícií. Z týchto stretnutí podľa neho vyplynulo, že bude potrebné opätovne "naštartovať" medzivládnu komisiu, ktorá nezasadla už od roku 2013. Vidí priestor na rozvoj vzájomnej obchodnej výmeny, ktorá je v súčasnosti len v objeme okolo 40 – 50 miliónov eur.zdôraznil minister.Slovensko má podľa neho veľký záujem využiť aspoň tú časť širokorozchodnej železnice, ktorú máme na východnom Slovensku. Hovorí sa aj o predĺžení širokého rozchodu na západ, čo je však dlhodobá záležitosť.myslí si Žiga.Počas najbližších troch mesiacov sa na EXPO 2017 v Astane bude prezentovať 115 krajín z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií. Hlavným cieľom podujatia je poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.