P. ŽIGA: Meno šéfa ÚRSO by malo byť známe do prázdnin

Bratislava 10. mája (TASR) - Meno predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ešte nie je známe, malo by sa tak stať do začiatku prázdnin. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) v súvislosti s dnešným schválením novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach (ÚRSO) v Národnej rade (NR) SR.priblížil.spresnil šéf Ministerstva hospodárstva SR.Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach z dielne MH SR, ktorú dnes definitívne schválila NR SR, počíta s tým, že funkcia predsedu ÚRSO a predsedu Regulačnej rady ÚRSO sa oddelí. Nového šéfa ÚRSO bude pritom po novom vymenovávať vláda. Právnou normou sa tiež nanovo upravujú povinnosti Regulačnej rady v procese schvaľovania regulačnej politiky a právomoci štátu v rámci cenových konaní, ktoré majú súvislosť s regulovanými subjektmi sieťových odvetví.Navrhuje sa zvýšenie počtu podpredsedov ÚRSO z jedného na dvoch. Mení sa spôsob kreovania predsedu úradu. Podľa doterajšej právnej úpravy predsedu vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády SR. Po novom bude predsedu menovať do funkcie vláda SR. Práve s týmto mala problém opozícia. Žiga ale počas rokovania o novele zdôraznil, že hoci zákon berie prezidentovi SR istú právomoc, inú mu zas dáva.Regulačná rada ÚRSO plní dozornú funkciu a v cenových konaniach je odvolacím orgánom. Poslanci schválili pozmeňujúci návrh z výborov, podľa ktorého predsedovi úradu patrí plat vo výške odmeny predsedu rady. "Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Každému podpredsedovi patrí plat vo výške odmeny podpredsedu rady," uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.