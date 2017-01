P. ŽIGA: Nové investície chceme na sever, do stredu alebo na východ SR

Peter Žiga Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. januára (TASR) – Štát chce nové veľké investičné projekty smerovať prednostne na severné, stredné alebo východné Slovensko. Uviedol to po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).spresnil Žiga.priblížil minister.V rozhovore pre TASR Žiga v decembri 2016 informoval, že v roku 2017 by sa mohlo v SR finalizovať 66 rozpracovaných investičných projektov, za 1,8 miliardy eur, ktoré by mohli priniesť asi 24.000 pracovných miest. Projekty sú podľa neho z rôznych sektorov, nielen z automobilového, ale aj z elektrotechnického priemyslu, strojárstva, z oblasti podnikových služieb i IT. Zároveň pripomenul, že v roku 2016 bolo rozpracovaných 79 investičných projektov.dodal.