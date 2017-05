P. ŽIGA: O investíciu Peugeotu v Trnave bojovalo SR s Francúzskom

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Michal Svítok Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Na snímke Na snímke minister životného prostredia SR Peter Žiga Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - O investíciu automobilky PSA Peugeot Citroën v Trnave, bojovalo Slovensko s materskou krajinou spoločnosti, s Francúzskom. Uviedol to šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) po dnešnom rokovaní vlády, na ktorom vládny kabinet pre automobilku odobril investičnú pomoc za vyše 18 miliónov eur.spresnil.Z investičného zámeru zverejneného rezortom hospodárstva SR, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda SR vyplýva, že trnavská automobilka PCA Slovakia, s.r.o., žiada poskytnutie štátnej investičnej pomoci na realizáciu projektu rozšírenia výroby v Trnave, a to na spustenie výroby nového vozidla segmentu B.konštatuje sa v ministerskom materiáli.V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru žiadateľ podľa rezortu hospodárstva požaduje poskytnutie investičnej pomoci v celkovej nominálnej výške 18,63 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu.Hlavnou činnosťou PCA Slovakia, s.r.o., je výroba motorových vozidiel. V roku 2003 začala výstavba nového závodu PSA Peugeot Citroën na Slovensku pri Trnave a s výrobou prvého modelu sa začalo v roku 2006. Celková investícia PSA Peugeot Citroën na Slovensku už presiahla 1 miliardu eur. V roku 2015 žiadateľ o pomoc vyrobil viac ako 303.000 vozidiel. Spoločnosť k 31. decembru 2016 zamestnávala 2865 kmeňových zamestnancov. Spolu s agentúrnymi zamestnancami zamestnáva približne 3717 ľudí, pričom s nepriamymi pracovnými pozíciami prostredníctvom svojich dodávateľov dáva prácu celkom takmer 10.000 ľuďom.V závode v Trnave sa doposiaľ vyrábali 4 modely, a to Peugeot 207 (od júna 2006, investícia 700 miliónov eur), Citroën C3 Picasso (od 1. štvrťroku 2009, PSA vyrába výhradne na Slovensku, investícia 100 miliónov eur), Peugeot 208 (od novembra 2012, nahradil Peugeot 207, investícia 120 miliónov eur). Koncom roka 2016 začala len na Slovensku produkcia nového modelu Citroën C3, v poradí štvrtého modelu vyrábaného v Trnave (investícia 80 miliónov eur).Žiadateľ o investičnú pomoc je súčasťou skupiny PSA Peugeot Citroën, pod ktorú patria dve globálne značky Peugeot a Citroën. PSA Peugeot Citroën predal v roku 2015 po celom svete takmer 3 milióny vozidiel. PSA Peugeot Citroën je s tržbami 55,4 miliardy eur druhým najväčším výrobcom automobilov v Európe.