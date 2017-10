P. ŽIGA: Odsudzujem formu, akou sa OĽaNO vyjadruje k odmene pre Bžána

Na snímke ministers hospodárstva SR Peter Žiga Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) - Šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) odsudzuje formu, akou sa opozičné hnutie OĽaNO vyjadruje k záležitosti odmeny pre advokáta Bžána. Žiga to uviedol v reakcii po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu.pýtal sa Žiga.Poslanci hnutia OĽaNO na dnešnej tlačovej konferencii vyhlásili, že kauza odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána, ktorá mala byť pôvodne vyplatená za zastupovanie v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG), si žiada odchod siedmich funkcionárov. Ide o šiestich členov predstavenstva a dozornej rady MH Manažment a ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD).pripustila Veronika Remišová. To ich podľa nej však nezbavuje zodpovednosti za to, že takto vysoko nevýhodnú zmluvu a objednávku v mene štátu podpísali.Žiga dnes po rokovaní vlády zároveň informoval, že požiadal Slovenskú advokátsku komoru (SAK), aby sa vyjadrila k výške predmetnej odmeny advokáta.poznamenal šéf MH SR. Aj názor SAK bude podľa neho vodidlom pri rokovaniach štátu o znížení odmeny pre advokáta.Odmena pre advokáta, ktorý vyhral spor ohľadom VEG, by podľa Žigu mohla byť na úrovni 1 % až 2 % z hodnoty sporu.dodal Žiga.